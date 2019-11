Catalina Pulido sobre polémica con Carabineros: “Esto se transformó en una bola de nieve”

Cata Pulido se refirió nuevamente a la polémica que protagonizó hace unos meses con Carabineros. Hecho que provocó su salida de la pantalla de “Intrusos” tras intentar bajar desde Farellones sin cinturón de seguridad.

La actriz enfrentó el tema en el programa “Podemos Hablar”. “Encuentro que fue sobre actuado. Me censuraron, no pude dar explicaciones porque tenía un contrato. No vieron todo lo que paso. Después se rieron mucho de mi lesión. Hablaron estupideces. Una ex compañera se mandó una declaración súper desafortunada. Esto al final fue transformándose en una bola de nieve. mis planes no estaba mostrar los exámenes médicos”, expresó Pulido.

Lo que más lamentó Pulido fue la difusión del video, lo que finalmente inició toda esta polémica. “Al final ambos nos pedimos disculpas y solucionamos el tema. Pero la viralización fue una mariconada. Después de ser el mejor soldado del canal, se me castigó de tal forma. Eso fue muy duro. Me tenían con un bozal. Nunca tuve un problema con carabineros. Fue un mal día y punto”, explicó.

Sin embargo, la actriz dijo estar más tranquila y agradeció el apoyo de la también comunicadora Patricia Maldonado. Además, confesó que se río con algunos memes publicados en redes sociales tras la polémica.