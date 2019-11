Evo Morales sobre su regreso a Bolivia: “Voy a volver allí en cualquier momento”

Evo Morales, quien presentó hace una semana su renuncia a la Presidencia de Bolivia aseguró que sigue siendo mandatario hasta que la Asamblea Legislativa tome una decisión al respecto, por lo que podría volver “en cualquier momento”.

El dimitido mandatario, pese a que reconoció ya no sentirse la máxima autoridad del país, afirmó que juristas plantean que lo seguirá siendo hasta que no se acepte oficialmente su renuncia.

"Yo por supuesto no me siento presidente, porque ser presidente es hacer gestión (...) eso no lo estoy haciendo, por tanto, personalmente no me siento presidente, aunque interpretaciones jurídicas digan que lo sigo siendo", manifestó en una extensa entrevista con la BBC.

Consultado sobre si considera alguna fecha para regresar al país altiplánico, reconoció que no, pero advirtió a sus detractores: "Voy a volver allí en cualquier momento. Justamente para combatir a todos tus seguidores y a ti. Te voy a combatir desde Bolivia.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a 23 el número de muertos y a más de 500 heridos en incidentes durante la crisis en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre.

La CIDH explicó en twitter que se actualiza el número de víctimas después de que en la jornada de ayer se sumaron “9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policía y fuerzas armadas".