Antonella Orsini se refirió a situación de abuso sexual

Antonella Orsini , actriz e instructora de yoga, fue parte de un nuevo capítulo de “La Divina Comida” y ahí contó un incómodo momento que pasó mientras grababa “Soltera Otra Vez” con el director del espacio Herval Abreu.

“Conocía al director desde los 14 años. Era muy carismático. Él me dijo ven y vemos el personaje, y al final resultó”, así contó que conoció al director de televisión y además fue así como llegó al elenco de “Soltera otra vez”.

“Fuimos a comer a un restaurante y me dice vamos a ver el teaser a mi casa (…) Cuando me quiero ir no me deja salir, le pone pestillo a la puerta. Ahí fue complejo, me congelé y no supe cómo reaccionar. Al otro día llegue a grabar y no sabía quién me iba a creer”, detalló Orsini.

Orsini en ese momento no denunció la situación, pues dijo que para ese entonces “había normalizado muchas situaciones”.