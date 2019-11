Garin tuvo un apronte de lujo para la Davis venciendo a Murray

Muy temprano Nicolás Massú ya estaba de vuelta en Madrid para comandar la práctica chilena que comenzó pasadas las 10:00 de la mañana (6:00 am del país). Y si el domingo Marcelo Ríos estuvo muy cercano a Nicolás Jarry, ayer Massú hizo lo mismo con Cristian Garin. La primera raqueta de Chile (N°34 del ranking ATP) entrenó una hora con Andy Murray. El británico, exnúmero uno del mundo, fue un rival de peso para medir las últimas mejoras del chileno antes del debut de el martes ante Argentina contra Diego Schwartzman (14°).

En cancha se vio a un Garin parejo y de pocos errores, lo que le permitió vencer a Murray por 7-5 y 2-1 en el lapso que alcanzaron a jugar. Fueron sensaciones distintas a las que tuvo el domingo en la cancha central, donde estuvo un poco más errático. Ayer estuvo implicado y concentrado a full, mientras Massú no paraba de envalentonarlo.

“Sigue empujando con las piernas, anda arriba. Que no devuelva tranquilo”, le decía. Después, tras un buen game, el capitán siguió mientras Garin descansaba en la silla: “Mejor que eso imposible, dos devoluciones extraordinarias”, agregó. Massú, en su estilo, reforzó cada punto bueno de su pupilo, con la idea que salga confiado para hoy en el segundo turno, que no debería ser antes de las 13:00 horas de Madrid (las 9:00 am de Chile).

“Prefiero jugar segundo y así tener un poco más de tiempo. Ver a mi compañero y cómo va la serie”, había dicho Garin sobre el orden de su encuentro, esperando tener todo a su favor para darle un punto a Chile.