Intendente de la RM afirma que "no tenemos marchas autorizadas" para esta jornada

Felipe Guevara aseguró que hasta ahora no han llegado solicitudes a la Intendencia para alguna manifestación para hoy. Justo se cumple un mes del estallido social en Chile y las convocatorias se están realizando por las redes sociales, sin un líder definido. "No tenemos marchas autorizadas para hoy, hay una protesta frente a la sede central de la Compin, solamente. Quiero recordar que la mayoría de las marchas que hemos tenido no son autorizadas, por lo tanto no es posible prever", dijo el intendente Felipe Guevara.

"Aquellas que han sido autorizadas han contado con resguardo policial y no hemos tenido ningún inconveniente de violencia en esas manifestaciones, ojalá se mantenga esa línea", añadió. Guevara en la presentación del plan de recuperación de semáforos afectados por las manifestaciones en el país. Eso sí, indicó que para el fin de semana hay "autorizada una serie de eventos en lo que viene de la semana, se viene el fútbol, tenemos eventos culturales y marchas autorizadas”.