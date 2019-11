Monserrat Álvarez protagonizó tenso debate con el senador Felipe Harboe

n tenso debate protagonizó durante esta jornada, Monserrat Álvarez con el senador Felipe Harboe. Todo esto, en medio de la transmisión del matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión.

“La gente también necesita saber y necesita transparentar. Yo, como periodista, me pierdo, porque antes los pisco sour eran gratis en el Congreso. Cuando yo fui a reportear y estaba en práctica…”, fue la frase de la periodista que generó la discusión. (...) Yo fui a reportear el tema. Y ahora ya no son gratis”.

A lo que Harboe respondió: “Perdón, Monserrat, momentito… Yo soy senador hace cinco años, nunca he visto algo así (...)Si usted se hace responsable y dice quien le dio el pisco sour… Yo se lo exijo por favor”, preguntó.

Y Álvarez reiteró: “Yo, cuando fui”, generando la molestia del senador, quien aseguró que "a mí me parece que es una mala educación. No, no, no. Perdóneme (...)Yo trabajo honestamente. Nunca he visto algo así”

Álvarez: “Cuando yo fui a reportear, siendo estudiante de Periodismo…”.

Pero la discusión no terminó ahí, y Harboe siguió insistiendo. "Bueno, diga, ¿quién le dio el pisco sour?”, mientras que la periodista inisitía en su postura. "No sé, si yo… Se podía…(...) Senador, se podía pedir. Me lo dijeron ahí en la sala y eso se restringió…".

Asimismo, intervino el senador Carlos Ominami, quien aseguró no acordarse, aunque agregó que "en el antiguo Congreso eran famosas las onces, donde los parlamentarios invitaban muchas veces a los dirigentes”.

Y así Álvarez continuó explicando que "o que estoy diciendo es que hay que transparentar, porque hay muchas cosas del reglamento interno que afortunadamente han ido cambiando. (...) Hay muchas flexibilidades con el menú de comida y tragos que han ido cambiando… Si usted es senador hace cinco años, fantástico. Lo que yo le digo es que esto pasó, esto era así. Antes, efectivamente, los senadores podían pedir lo que querían de comida y eso lo fueron restringiendo”, remató, agregando que "yo dije que había ocurrido en el Congreso y ocurrió bajo la democracia”, replicó.