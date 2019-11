Finalizó mediación entre la U. de Chile y Polette Vega

Tras una cita en dependencias de la Superintendencia de Educación Superior (SES), la Universidad de Chile y la estudiante Polette Vega finalizaron el proceso de mediación, luego de que la estudiante fuera víctima de violencia, por parte de sus compañeros, a raíz de sus diferencias políticas.

La casa de estudios se comprometió a adoptar una serie de medidas internas para que la alumna de Trabajo Social pueda ejercer su derecho a la educación en un ambiente de respeto y libre de violencia.

Entre ellas, se encuentran la investigación de hechos de violencia y la aplicación de sanciones; la mitigación al daño sufrido por la estudiante -quien fue víctima de dos hechos de violencia en su contra- y el resguardo de su integridad y la de cualquier otro miembro de la comunidad universitaria.

Además la U. de Chile aseguró que Vega contará con todas las facilidades académicas para terminar el año, con un plan de normalización de estudios, que además contará con apoyo psicológico y psiquiátrico de profesionales de la Universidad, entre otras medidas.

"Se adoptaron acuerdos que benefician a toda la comunidad universitaria y me parece que la labor de la Superintendencia fue sumamente relevante. En algún momento se pensó que no era necesaria una mediación, pero yo, personalmente, considero que de no haber sido por la Superintendencia no hubiéramos podido llegar a tan buenas resoluciones como a las que llegamos", dijo Vega.

El superintendente de Eduación Superior, Jorge Avilés dijo que la mediación generó un "acuerdo exitoso" y que el ente realizará un seguimiento a los compromisos adoptados por la casa de estudios.

Desde la Universidad, en tanto, sostuvieron que "existe un compromiso y plazos explícitos para concluir las investigaciones que la Universidad inició inmediatamente después del hecho".