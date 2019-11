Daniela Aránguiz respondió a críticas por video en una piscina: "Eso se llama dictadura"

Una serie de críticas recibió Daniela Aránguiz, luego de publicar un video en su cuenta de Instagram en una piscina.

"Un país en protestas por un futuro mejor y usted publicando algo que nada que ver… hágalo calladita mejor sin publicar nada", fue solo uno de los comentarios de los usuarios.

Tras esto, la ex chica "Mekano" decidió responder. "¿Respeto es querer que opine y haga exactamente lo que tú crees que está bien? No, eso se llama dictadura. Mija, sea feliz. Nadie trabajará por usted y menos le dará comida. Deje vivir a la gente. El mundo no se acaba y si quiero estar en la piscina con mis hijos para que no sigan llorando por la cagá que está en el país es hueá mía", replicó.