Presentan proyecto para que chilenos en el extranjero puedan "elegir a sus constituyentes"

Durante esta jornada un grupo de parlamentarios presentó un proyecto para que los chilenos que residen en el extranjero puedan votar en el proceso constituyente. Entre quienes se plegaron a la iniciativa están las diputadas Andrea Parra (PPD), Maite Orsini (RD), Maya Fernández (PS), Víctor Torres (DC), Leonardo Soto (PS), René Saffirio (IND), Joanna Pérez (DC) y Marcela Hernando (PR).

Según precisó Parra, "presentamos esta modificación a la Constitución con la finalidad de habilitar a los chilenos residentes en el extranjero, para que puedan elegir a sus constituyentes. Esto hoy no está contemplado en la legislación, por lo que hemos recibido una cantidad importante de llamados, de notas, de cartas de personas que se encuentran en el extranjero que quieren ser parte de la transformación de Chile", dijo.

En este sentido, el diputado socialista Leonardo Soto sostuvo que los chilenos en el exterior son cerca de "1 millón y siguen conectados con nuestro país, por eso ellos pueden votar, pero no en esta elección de delegados constituyentes", dijo.

Con ello, agregó que "es fundamental que si vamos a hacer una nueva Constitución, no haya exclusión y el proyecto apunta a que no exista marginación de los chilenos en el extranjero, para que su mirada y su voz estén integradas. De esta manera, es posible construir un país más integrado, cohesionado y que no margina a nadie", concluyó.