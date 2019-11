Ministra Zaldívar dijo que se analiza qué porción del 5% de cotización adicional va a reparto

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, se refirió al sistema de pensiones y dijo que el gobierno, además de estar estudiando el alza en la pensión básica solidaria, también trabaja en el pilar contributivo.

"Nosotros ya estábamos en un 5% de aumento de la tasa de cotización y estamos viendo la parte de ese 5% que va ir a reparto, para solamente las personas que hayan cotizado, que hayan contribuido y que entonces sean parte del pilar contributivo", dijo Zaldívar en declaraciones que consignó Emol.

La secretaria de Estado dijo también que "quiero que quede muy claro es que mejoras en el pilar solidario no me van a mejorar las pensiones en la clase media, y es por eso que es importante aumentar entonces también la cotización de cargo de empleador y establecer solidaridad en parte de ella".

"Para nosotros es muy relevante el pilar Solidario, pero no podemos dejar de lado el pilar contributivo, de otra manera no vamos a mejorar las pensiones de la clase media, y que nosotros tenemos que hacer también un gesto con miles de personas que cotizaron una enorme cantidad de años y que hoy día ven que el monto de sus pensiones, porque no están dentro del 60% más vulnerable, son súper acotados", añadió la ministra de Trabajo.