Diciembre será el plazo máximo para aprobar proyecto que regulará el plebiscito

Ya se comenzaron a definir los plazos para llevar adelante el plebiscito que establecerá si los ciudadanos quieren o no una nueva Constitución.

Por lo mismo, durante este martes se reunió el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC) y Matías Walker (DC), con el jefe del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, Patricio Santamaría.

En la oportunidad se abordó el cronograma que se deberá seguir. Una de las fechas que se está estudiando es que la aprobación del proyecto de ley que regule el plebiscito debería realizarse como plazo máximo en diciembre.

Flores, precisó que "de acuerdo a un cronograma que estamos armando y que esperamos mañana tener un primer borrador con el presidente Santamaría, es que esta constitución debiera constituirse ojalá esta semana y trabajar hasta el 28 de noviembre para tener claramente establecido una serie de condiciones legales que deben ser resueltas por el parlamento ahora en diciembre. Porque si no lo tenemos en diciembre nos va a costar muchísimo implementar todo un proceso electoral que tiene que ver, por ejemplo: ¿habrá franja o no? ¿Propaganda pública o no?, etc”, sostuvo, según consignó La Tercera.

Por su parte, Santamaría, precisó que “desde el punto de vista de los plazos, es fundamental por ejemplo, para los efectos de cerrar los registros electorales, la fecha que se publique el decreto que convoque al plebiscito".