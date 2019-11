Alcalde de Santiago dijo creer que se filtró base de datos por inscripción de alumnos en U. de Recoleta

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dijo en conversación con Emol , que para la inscripción de estudiantes del Instituto Nacional y el INBA, en la Universidad Abierta de Recoleta (UAR), se utilizaron bases de datos de Santiago.

Ello, luego de que ante el cierre del año escolar en los liceos emblemáticos santiaguinos, la municipalidad de Recoleta ofreció a los alumnos, terminar el año escolar asistiendo a clases en la UAR.

Recoleta dijo que cerca de 800 estudiantes se inscribieron en el plan, ante lo que el alcalde Alessandri dijo que ""muchos padres me decían 'qué raro, aquí se pasó la información, nos robaron la lista de alumnos, porque yo no he ido a la Universidad de Recoleta para que mi hijo salga matriculado, y sin embargo está'".

"Se filtró esta base de datos desde el colegio, sin duda; se aprovecharon políticamente para tratar de sacar un dividendo", indicó el alcalde de Santiago.

Según Emol, desde Recoleta indicaron que "la única información que nosotros tenemos de los estudiantes, es de aquellos que se inscribieron de manera voluntaria".