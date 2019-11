Bachelet y situación en Chile: “Mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos"

En una entrevista con estudiantes en Inglaterra, donde además recibió una carta de la comunidad chilena, expresando su preocupación por la situación en el país, la expresidenta y alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, se refirió a las manifestaciones que se han extendido por más de un mes en Chile.

Al momento de recibir la carta, hacia el final de la conversación, la expresidenta dijo que “yo estoy muy preocupada también, pero tengo que ser neutra, objetiva e imparcial como alta comisionada. Tengo mis sentimientos, tengo que manejarlo de cierta forma, pero estoy muy preocupada”.

En la entrevista, Bachelet recordó que la oficina que dirige envió una misión cuya labor finalizó el viernes, e indicó que “harán un reporte, por lo que prefiero no emitir ninguna conclusión final hasta ver el reporte”.

“Entrevistaron víctimas, pero también policías y fuerzas militares (…) estan haciendo un diagnóstico bastante amplio”, aseguró Bachelet.

“Sin embargo, pero es un juicio previo, ya que no he recibido el reporte, pero he hablado con el Presidente de la República dos veces. Yo sí creo que Chile tiene protocolos adecuados, en términos de las normas internacionales de cómo se usa la fuerza”, añadió la expresidenta.

En esa línea, Bachelet dijo que las fuerzas de seguridad no debiesen usar, a menos que se encuentren en riesgo, la munición y que “luego tienes diferentes posibilidades, gases lacrimógenos, agua, balines de goma y los balines de goma. Lo ideal es no usarlos, eso es lo que digo de los protocolos internacionales y supongo que también los protocolos de la policía nacional”

“Si se necesitan se tienen que usar de la cintura hacia abajo, nunca hacia arriba”, añadió.

“Cuando escuchas que son tantas las personas… no sé cuántas, que han perdido la visión.. sé que 200 personas han sido heridas en los ojos, debido al golpe de la bomba lacrimógena o por balines de goma. Por lo que mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos”, dijo Bachelet.

“Realmente preferiría recibir el reporte completo para formular conclusiones, porque primero no es mi deber el definir responsabilidades, porque Chile es un país donde rige el estado de Derecho y muchos de estos casos están en la Fiscalía y el sistema judicial va a definir. Ya hay algunos militares en las oficinas de la Fiscalía, han habido investigaciones porque algunos de ellos son responsables”, planteó

Sobre su labor, la expresidenta dijo que “nosotros no somos un tribunal. En la oficina de DD.HH. lo que hacemos es recolectar información, hacemos un reporte de lo que pasó y luego hacemos recomendaciones. En Chile hay estado de Derecho y el Presidente dijo que no habrá impunidad y que él responsabilizará a los autores”.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH., agregó que “lanzaremos el reporte con los resultados, pero también con recomendaciones, sobre qué hacer y por supuesto las responsabilidades, lo cual es un tema que siempre hemos creído es esencial”.

"Si eso no resulta, habrá que hacer un seguimiento para asegurar que las recomendaciones se sigan y hay muchos mecanismos en caso de que eso no ocurra. La gente puede ir a la Corte Interamericana de DD.HH. (CIDH), también pueden hacer acusaciones a diferentes mecanismos, porque si son niños pueden ir al Comité de Derechos de los Niños, si son mujeres pueden ir al Comité de Derechos de las Mujeres (...) no es solamente nuestro reporte, es el sistema completo", añadió.