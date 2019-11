Ministro de Defensa respaldó declaración de FF.AA. tras informe de Amnistía: "No hay ningún acto de deliberación"

El ministro de Defensa, Alberto Espina, respaldó la declaración de las FF.AA. de la tarde de este jueves, en la que se defendieron de las acusaciones que les realizó el informe de Amnistía Internacional respecto de la situación de los DD.HH. en Chile tras las manifestaciones.

El organismo acusó a las FF.AA. de efectuar "ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva , con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta".

Espina, calificó los dichos del organismo como un ataque grave y falso y dijo que las FF.AA. "salieron en virtud del estado de excepción constitucional de emergencia exactamente para lo contrario, para proteger a los chilenos para salvarlos frente a la ola de saqueos, ataques, vandalismos y atentados en contra de sus vidas personas y sus bienes".

Respecto de la decisión de las FF.AA. de defenderse mediante una declaración pública, Espina aseguró que "no hay ningún acto de deliberación en lo que han dicho las Fuerzas Armadas".

"Tuve conocimiento de esa declaración y me pareció que es correcto, porque no hay ningún juicio político que se emita, pero todo estado de derecho democrático, las personas y los representantes de las instituciones, cuando son brutalmente atacadas, en forma injusta, sin ningún fundamento en un ataque que no tiene realmente ninguna otra justificación que desacreditarlas y dañarlas, tienen pleno derecho a defenderse y eso nadie puede considerar que rompe el profesionalismo o afecta la no deliberación que las FF.AA. permanentemente practican", dijo el ministro de Defensa.

Espina dijo además que los militares "son hombres y mujeres que dentro de las reglas de la democracia y el pleno respeto de la ley, pueden y deben defenderse frente a ataques de esta magnitud y eso es lo que ha ocurrido. Nosotros creemos que ese tipo de ataques siempre hechos de manera clara, pero sin pruebas, sobre instituciones tan valiosas como las FF.AA, causan un grave daño".

"Esos mismos soldados, esos mismos hombres y mujeres son los que arriesgan permanentemente la vida por nuestros compatriotas en todas las catástrofes que han existido en los últimos años y no hay derecho que se les calumnie, se les injurie se le ofenda de la forma como se ha hecho", dijo Espina, quien además planteó que el que las FF.AA. se defiendan "está absolutamente dentro del marco de la Constitución y la ley".