Defensora de la Niñez solicitó al ministro del Interior la renuncia de general que comparó uso de bailnes con tratamiento para el cáncer

En declaraciones que consignó T13.cl , la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, solicitó al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, la renuncia del general de la zona metropolitana Este, Enrique Bassaletti, luego de que el uniformado comparó el uso de las escopetas anti disturbios, con los tratamientos para el cáncer

Muñoz dijo que "le he solicitado al ministro del Interior, que en razón de tener él el control del poder civil de Carabineros de Chile, solicite al general director la renuncia del general Bassaletti, porque me parece que no estamos en un país que tolere y permita que ninguna persona ejerza violencia de ningún tipo, menos quienes tienen roles de autoridad o cargos y, en este caso, entendemos que la exposición que hacía el general es de vocero institucional, representando al alto mando que dirige el general Rozas"

La defensora de la niñez añadió que con sus declaraciones, el general "no sólo produce un ataque a quienes sufren esa gravísima enfermedad y todo lo que involucra, sino que además se permite decir que, tal como en esa enfermedad (cáncer), la escopeta anti disturbios la asimila a la quimioterapia, que por lo tanto se matan células buenas o malas"