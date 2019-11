Presidente de la Cruz Roja: "Hemos seguido recibiendo heridos con perdigón"

16:38 "Quiero ser categórico: aquí no pueden haber dos verdades, hay una sola. O alguien está faltando a su palabra, o hay otro tipo de personajes haciendo uso de este tipo de elementos que son tan peligrosos", replicó Patricio Costa.

En un punto de prensa donde se informó de la falta de insumos que enfrentan para atender a personas durante las manifestaciones, la Cruz Roja, advirtió que aún continúan existiendo personas con heridas de perdigones.

En este sentido, el presidente del organismo, Patricio Costa, aseguró que "hemos seguido recibiendo heridos con perdigón, incluso anoche, entonces quiero ser categórico: aquí no pueden haber dos verdades, hay una sola. O alguien está faltando a su palabra, o hay otro tipo de personajes haciendo uso de este tipo de elementos que son tan peligrosos", comentó, refiriéndose a la restricción impuesta por el general director de Carabineros sobre el uso de escopetas antidisturbios.

Asimismo, precisó que "por parte de la opinión pública y la gente que participa en las manifestaciones, al parecer los efectos tóxicos de las bombas están siendo más nocivos. Yo no lo puedo evaluar porque no soy experto en lacrimógenas, pero sí te puedo decir que como ya no se está usando el rifle antimotín, sí se está usando para dispersar las bombas", añadió.

Por último, Costa hizo una solicitud de ayuda para seguir con su labor y llamó a quienes quieran entregar su aporte pueden hacer a través de la página BuenaCausa.cl. De esta forma, podrán reabastecerse con gasas, vendas y telas adhesivas, los elementos que más usan para atender a los lesionados.