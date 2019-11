Jacqueline Van Rysselberghe llegó hasta la PDI para denunciar amenazas en su contra

17:03 "No hay ninguna razón para que yo no pueda circular libremente por la calle sin que hayan personas que se sienten con derecho, no solo a insultar sino que incluso a dañar”, comentó la parlamentaria.

La senadora Jacqueline van Rysselberghe, denunció ante la Policía de Investigaciones(PDI)haber recibido amenazas en contra de su integridad física y la de su familia.

Según consingnó BíoBío, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), aseguró que "fueron a sacar fotos desconocidos a mi casa, claramente estaban grabando mi casa, entonces ha habido amenazas por las redes a mi familia", comentó.

"Eso no corresponde, porque yo no he hecho nada. (...) Al final esto lo que hace es una cosa muy brutal, porque no hay ninguna razón para que yo no pueda circular libremente por la calle sin que hayan personas que se sienten con derecho, no solo a insultar sino que incluso a dañar”, añadió la parlamentaria.