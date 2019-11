Briones llamó a superar impasse y concentrarse en presupuesto: "Irse a las patadas no tiene ningún sentido"

“Estamos en una situación económica complicada, con cuentas fiscales muy estresadas y yo siempre digo esto: cuando uno habla de la responsabilidad fiscal se puede leer como una cosa vacía, tecnócrata, tacaña pero uno debe buscarle el sentido mucho más profundo, que la gente entienda que es darle sustentabilidad a aquellas cosas importantes que nos están pidiendo. Hay demandas que se han hecho muy sentidas, son demasiado relevantes como para ponerlas en jaque dándolo todo de una y no poder financiarlo después”. Así partió esta mañana el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al referirse al debate por el presupuesto que vivirá una jornada clave este lunes en la Cámara de Diputados.

“Creo que la gente entiende porque en su casa le pasa lo mismo. Si tiene un nivel de gasto que después no puede financiar, se va a tener que endeudar por aquí y por allá, pero llega un momento que ya no aguanta. Es muy importante honrar la promesa que estamos haciendo con la gente y para eso hay que hacerla sostenible en el tiempo”, dijo en Radio Universo. “Lo importante acá es ser responsable, con una mirada de mediano y largo plazo porque esa responsabilidad lo que implica al final del día es ser capaz de sostener en el tiempo estos programas, estos esfuerzos sociales exigentes que los chilenos nos están pidiendo”.

“Lo que pasó en el Pilar Solidario la semana pasada es una muestra de aquello. Hay que entender que esto es lo más grande que ha pasado desde la Reforma Previsional de la Presidenta Bachelet en su primer periodo, hay que poner las cosas en su contexto. No son cosas chicas, son cosas grandes”, apuntó. “Espero que lo enfrentemos todos con optimismo ánimo colaborativo pensando en los chilenos y chilenas, al final a ellos no les interesan las peleas que podamos tener entre nosotros. Y si yo me equivoqué o ellos se equivocaron a estas alturas hay que dar por superados los impasses y mirar para adelante porque nosotros vamos a seguir trabajando juntos. Este no es el único proyecto, tenemos una agenda social intensa en muchas áreas y en el fondo irse a las patadas no tiene ningún sentido y sobre todo no tiene ningún sentido desde la mirada de los chilenos que quieren son reformas concretas”.Sus palabras se refieren a lo mal que cayeron en algunos diputados sus dichos al criticar la indicación por la rebaja de sueldos del sector público.

“Creo, insisto, que esto que se logra en materia del pilar solidario es muy grande, muy importante, quizás no satisface siempre a todos pero -insisto- es lo más grande que se ha hecho desde la primera reforma de Bachelet. Y si esto beneficia a los chilenas y chilenos que han esperado por mucho tiempo, esperaría que los diputados lo apoyaran y después nosotros limaremos nuestras asperezas y conversaremos, siempre ha sido mi disposición para hacerlo. Así que yo espero que los diputados de todos los colores ojalá apoyen esto y no tengamos que ir a la comisión mixta, que sea una señal potente para el país”.

Briones señaló que “leyendo las declaraciones (de diputados) del fin de semana pensaría que hay buen ánimo más allá de las peleas que podamos tener… si lo dije bien, lo dije mal, eso nos interesa a nosotros, no les interesa a los chilenos. (Estoy) más que disponible para limar eso porque hay que seguir trabajando”.

Consultado sobre la opción de subir los impuestos a la minería, respondió que “todas las ideas hay que explorarlas con rigor, con tiempo, en su mérito. Lo peor que le puede pasar a Chile es legislar de manera apurada (…) Si las cosas quedan mal hechas los costos a largo plazo son elevados y tenemos ejemplos de políticas públicas… el mejor ejemplo es Transantiago”.

“Es válido que se legisle en términos de bajar la dieta a los parlamentarios, es súper válido también que uno diga sabes qué, los ministros que se la bajen. Pero cuando uno habla de los ‘altos directivos’ está hablando de bajársela a los jefes de servicio, al director del Registro Civil, de un hospital que cómo usted sabe, las rentas de los altos directivos del sector público están por debajo de lo que ganarían en el mercado. Y si ud. la baja a la mitad, lo que va a lograr, como es obvio, no va a tener a las mejores personas para labores tan importantes como dirigir un hospital”, dijo sobre la rebaja de sueldos aprobada por la comisión de Constitución. “Nosotros debiéramos girar la discusión y en vez de hablar de los sueldos de los altos directivos del sector público, lo que corresponde es tener una discusión más amplia respecto de las altas rentas del sector público, porque hay altas rentas que no son de altos directivos. Esa es una discusión más rica. ¿Por qué no nos preguntamos del sector público quiénes están en el 10% de mayores ingresos o el 5% de mayores ingresos?”.

Consultado si se refiere a directores de empresas del Estado respondió que “también puede haber funcionarios que no son altos cargos directivos pero que ganan mucho. Tengamos una visión de conjunto, no parcelada (…) porque al bajar arriba también bajamos abajo” dijo apuntando a que los sueldos de ministros, subsecretarios y jefes de servicio van amarrados. “¿Vamos a tener un mejor director de hospital que gane 40% menos de lo que gana hoy día o uno mejor? La respuesta es bastante clara”, sentenció.

Cabe recordar que el fin de semana Pedro Pierry, ex ministro de la Suprema y abogado integrante, apuntó a los sueldos de notarios y conservadores.

“Quiero insistir -agregó- en que tenemos una hoja de ruta que hay que transparentarla con responsabilidad pero que también me sorprende algo que uno ve en el debate que es un error me parece un error conceptual importante: se está confundiendo la magnitud de la violencia, del destrozo, de las quemas de hospitales con la magnitud de las reivindicaciones pacíficas de la sociedad civil, de los chilenos. No son lo mismo, confundirlas es un error. La gente que nos está pidiendo mejor salud no va a quemar hospitales, la gente que nos pide una ciudad más integrada no quema el Metro, y por lo tanto pretender que multiplicando la apuesta de gasto esos destrozos se calman, me parece que es un error, son dos carriles distintos y nosotros nos tenemos que hacer cargo lo que demanda la ciudadanía que marchó en ese millón y medio de personas que todos conocimos”.