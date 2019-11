Karla Rubilar: "Vamos a tomar todas las recomendaciones"

"La única instrucción que el Presidente y las autoridades dieron (a la policía) fue velar por la protección de los Derechos Humanos", dijo ayer la ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, en entrevista con hoyxhoy. Las palabras fueron a propósito del informe de la ONG internacional Human Rights Wachat, en el que se denuncia que miembros de Carabineros cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

"Como Gobierno vamos a tomar todas las recomendaciones (hechas por la WRW). Diferenciamos este informe del que entregó Amnistía Internacional porque en el de Amnistía se daba entender que era una política del Gobierno dañar a los manifestantes y yo le puedo asegurar, mirándola a los ojos, que si yo tuviera una sola duda de que eso pudiera haber sido así, yo no estaría sentada aquí en La Moneda", explicó la vocera y ahondó en el tema de las acusaciones en contra de Carabineros: "Nos interesa de sobremanera que haya verdad y justicia; que no haya impunidad. Y eso lo dijo el mismo Presidente, por lo tanto, esperamos que todas las denuncias que se hicieron por parte de INDH y por parte de la defensoría de la niñez - que hoy día se están reflejando en este informe - sean investigados y sancionados en los tribunales, como corresponde en un Estado de derecho".

La única instrucción que se dio fue la protección de los Derechos Humanos (...) Hay responsabilidades penales individuales de algunos (carabineros), que claramente se salieron de los protocolos y no cumplieron lo que estaba establecido por reglamento respecto del uso de la fuerza(...) Nosotros tenemos que revisar cómo vamos a mejorar la formación de nuestros carabineros, cómo vamos a mejorar la capacidad de enfrentar lo que son los desórdenes públicos y, probablemente, buscar nuevas tecnologías que impidan la relación directa entre el funcionario de Carabineros y el manifestante.

Para la vocera de Gobierno es vital tomar especialmente las recomendaciones que se enfocan en una modernización de las policías. "Haces meses, el Presidente envió un proyecto de modernización de las policías donde estaba, por ejemplo, toda la reforma en materia de educación y de derechos humanos (...) incluso hace unos días se dio a conocer que policías de Francia e Inglaterra vendrían a revisar los protocolos de la nuestra, porque en estas cuatro semanas de circunstancias extremadamente adversas, vimos deficiencias y recibimos denuncias claras de abuso, de uso excesivo de la fuerza, denuncias de delitos y de posibles violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, había que actuar con rapidez y premura. Sin embargo, la ministra Rubilar aclaró que "muchas de las denuncias que se han realizado en contra de los uniformados "han sido informadas por los propios carabineros".

Sobre la llamada "agenda corta", la ministra aclaró que son medidas de emergencia, por lo tanto ahí "no se agotan todos los esfuerzos" que hará el Gobierno en pro de las demandas sociales. Y aunque no se han anuciado reformas estructurales a las AFP, dijo que "la fórmula de AFP que conocemos hoy no es intocable".

En algún momento se discutió por qué este aporte -que va directo al trabajador para llegar a estos 350 mil- tenía que darse sólo a las pymes y no a las grandes empresas. Lo cierto es que eso significaría que una persona que trabaja en una empresa grande no recibiría ese subsidio. O, al revés, que alguien que gana harto en una pyme, no va a recibir el subsidio (...)Hay una discusión (pendiente) respecto de cuál es el esfuerzo que debieran hacer las empresas grandes y la pregunta ahí es si se debiera regular desde el Estado o no, cuál es el sueldo (mínimo) de acuerdo a sus utilidades. Es una discusión súper interesante.