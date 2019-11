Ministro de Hacienda dijo que "tirar la casa por la ventana en materia fiscal" no detendrá la violencia

11:17 "Uno les puede multiplicar las pensiones por lo que quiera, puede meter toda la plata que uno quiera a la salud y no van a detener su actuar", dijo Briones, respecto del accionar de grupos violentistas.

En entrevista con Tele13 Radio, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, planteó que un aumento en el gasto fiscal no terminará con la violencia y, pidió una señal transversal que condene los saqueos y la delincuencia que se ha visto en diversas ciudades del país.

Briones dijo que "muchos plantean acá que habría que tirar la casa por la ventana en materia fiscal y que con eso se aplacaría la violencia que estamos viendo en las calles" "Discrepo de esa visión, me parece un error conceptual grave", indicó.

"Los grupos violentistas que están haciendo saqueos, que destruyen y queman hospitales, que destruyen y queman el metro, esos grupos, la verdad es que uno les puede multiplicar las pensiones por lo que quiera, puede meter toda la plata que uno quiera a la salud y no van a detener su actuar", indicó el ministro.

Briones además dijo que las fuerzas policiales "no dan abasto" y que "si no tenemos una señal transversal, conjunta, de que podemos ir en esta dirección, la verdad es que no se ve que se detenga (la violencia)".

"Es importante hacer un llamado a quienes se movilizan legítimamente a que tomen conciencia de que detrás de esas movilizaciones se incrustan estos grupos, lo que hace muy difícil su control", dijo el titular de Hacienda.