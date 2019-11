Delitos en tiempos de crisis: bajan portonazos suben los saqueos y lesiones en zona oriente

“Cambió la composición delictual tradicional respecto de los que se ha dado desde el 18 de octubre y en eso sí tenemos una mirada como Fiscalía Metropolitana Oriente de acuerdo a nuestra realidad y ahí sí tenemos variaciones importantes”, partió diciendo el Fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. “Normalmente tenemos cierto tipo de delitos que ocurre con mayor frecuencia. Es así como el hurto al retail -mecheros- siempre ha sido un delito con bastante ocurrencia y en esta ocasión tenemos una disminución de un 55% desde el 18 de octubre al 25 de noviembre, pero paralelamente nos aumentó de manera sustancial otro tipo de delito”.

“Por ejemplo el robo en lugar no habitado que es lo que se denomina como saqueo, nosotros el 2018, entre el 18 de octubre y el 25 de noviembre, teníamos 417 robos en lugar no habitado. (…) Este año tenemos 863 robo en lugar no habitado en igual fecha, lo que significa un aumento del 107% y eso se concentra en la fiscalía de Peñalolén-Macul que cubre hartas comunas que subió de 59 robos en lugar no habitado a 222 este año. Es decir un 276%, La Florida sube un 153%, Ñuñoa un 119% y Las Condes tiene una variación mucho menor. Lo que observamos es que se mutó por un delito mucho más violento, más de oportunidad que es el robo en lugar no habitado”, explicó en Radio Universo.

“También nos disminuyeron otros delitos como el robo en lugar habitado, que es el robo a casas, que baja un 43% en igual periodo –de 491 a 280- en todas las comunas de nuestra zona. Y el portonazo, que es robo con intimidación o robo con violencia ocurrido en la vía pública, también tiene una disminución importante”, agregó. “El robo con intimidación baja 11% especialmente las dos primeras semanas de la crisis. Pero el robo con violencia, que es el otro que ocurre, baja un 25% de 244 a 183 y los portonazos bajan sobre un 20% y en forma bastante fuerte los primeros días. Hay que entender que había estado de emergencia, toque de queda y obviamente que no estaban dadas las condiciones para ese tipo de delito”.

“Y tenemos otras alzas que son preocupantes como los desórdenes públicos que dicen relación con lo que ocurre en Plaza Italia, Parque Bustamante y Plaza Ñuñoa. Si el año pasado esa fiscalía tenía 20 casos de desórdenes públicos, este año tenemos 209 detenidos por esa situación. También hemos tenido un alza muy relevante en los delitos de daños a la propiedad: si el año pasado teníamos 382 en igual fecha, este año tenemos 563 y la fiscalía que más sube es Ñuñoa-Providencia”.

“También tenemos una variación muy relevante en los delitos de lesiones que sube de 600 a 1.500, un alza casi de un 200%”, dijo.

Perfiles

“El problema es complejo cuando uno se pone a analizar el perfil de los detenidos en los saqueos, en nuestra zona, la gran mayoría de los detenidos los tuvimos las dos primeras semanas. En ese tiempo, las personas que fueron detenidas y formalizadas, sobre 400 personas, esas personas en su gran mayoría, 80%, eran personas sin antecedentes penales, vivían en situación de normalidad, trabajan, no estaban ligadas al ámbito delictual. Y una proporción minoritaria del 20%, sí tenían antecedentes penales”.

Consultado sobre el perfil de quienes cometían estos delitos, Guerra advierte que “no hay un correlato idéntico. Se dan condiciones para que se realicen uno u otro delito. Al haber presencia militar o mayor presencia de carabineros en lugares estratégicos los primeros días que ocurrieron los hechos y al andar menos gente circulando, obviamente que iban a disminuir los portonazos. No significa que necesariamente los que se dedican a eso se dedicaron otro delito”. “Pero ahora lo que vemos son grupos más minoritarios, más aislados y los casos que hemos tenido guardan relación con personas con antecedentes delictuales, eso es una realidad indesmentible”.

Guerra contó que el día que se vandalizó un sector de avenida Providencia había jóvenes “sin antecedentes penales” y otros con antecedentes “por robo y homicidio que venían de lejos a delinquir”, advirtiendo que “todavía está en desarrollo el perfilamiento” de quienes participan en los saqueos.

¿Hay barristas entre los detenidos? “Ha sido público y notorio, es sabido que en las barras bravas hay quienes cometen delitos comunes. Hemos tenido algunos, tenemos uno preso –un menor de edad- por el incendio en la estación Pedreros, es una hipótesis que siempre se está trabajando”.

Carabineros formalizados

“Carabineros se ha visto enfrentado a un trabajo demasiado intenso, inesperado… sobrepasados creo que no (están). Sí creo que están muy cansados, con agobio y presión muy grande pero la institución es fuerte y tiene una institución con una mística especial”, dijo sobre su percepción del estado de la policía uniformada.

Explicó que la Fiscalía Oriente imputará a un total de 16 carabineros por violaciones a los DD.HH. en tres casos: dos fueron formalizados ayer en La Florida por la golpiza a un menor, 12 policías lo serán por los hechos ocurridos en Plaza Ñuñoa donde un hombre fue brutalmente golpeado y dos más por la golpiza a una persona en Lo Hermida.

“Cuando ocurren delitos graves que importan violación a DD.HH. sin duda que el Ministerio Público va a actuar con la mayor celeridad como también lo haremos cuando resulte lesionado un carabinero porque también tenemos una cantidad importante de denuncias, de ataque en contra de carabineros y eso también es inaceptable”, agregó.

Dijo que carabineros está comprometido con actuar con transparencia y destacó que el caso de La Florida fue denunciado por la propia institución.

Consultado por las lesiones oculares con balines de goma, señaló que “está en investigación, que es más complejo porque no se sindica a una persona directamente pero carabineros sabe dónde dispuso de su gente en las manifestaciones, sabe quién portaba armamento y eso nos permitirá acercarnos a la verdad. Agotaremos todas las diligencias necesarias para acreditar todos los hechos, sabemos que algunos hechos no se van a poder probar, es un tema que tenemos claro, pero agotaremos todas las instancias, es la instrucción del Fiscal Nacional”. Concluyó señalando que cree que tendrá la colaboración de carabineros, “tengo la impresión que la institución no pretende amparar situaciones irregulares de ningún tipo”.