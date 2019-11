Presidente dijo que ante hechos de violencia chilenos tienen el deber y el derecho de defenderse "de este poderoso e implacable enemigo"

Durante la ceremonia de graduación de los aspirantes a detective, el presidente Sebastián Piñera se refirió a los hechos de violencia que han ocurrido en el país, y aseguró que los chilenos tienen el derecho y el deber de defenderse.

"La democracia, la sociedad, los chilenos, tenemos no solamente el deber, tenemos el derecho de defendernos de este poderoso e implacable enemigo, con las armas que nos entrega la Constitución, la ley y el Estado de Derecho", aseguró el Presidente, quien además apuntó a que "aquí no hay que dar espacio ni a la tibieza ni a la ambigüedad, ni mucho menos a la debilidad. Estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que no respeta la vida de los seres humanos".

El Mandatario además aludió a los proyectos enviados por el Ejecutivo al Congreso, los que ayer solicitó tramitar de manera urgente. "Necesitamos perfeccionar esas herramientas, esos instrumentos, para que nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad puedan proteger mejor a nuestros ciudadanos", indicó.