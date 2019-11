Zaldívar aseguró que garantizar ingreso mínimo a $550 mil sólo para pymes generaría discriminación entre trabajadores

Luego de que la comisión de Trabajo de la Cámara aprobara ayer una indicación con que busca aumentar el ingreso mínimo garantizado para los trabajadores pymes de $350 mil brutos a $55 mil 446 brutos, la ministra Trabajo, Maria José Zaldívar, salió a explicar por qué la medida es “discriminatoria” y poco realista.

La secretaria de Gobierno manifestó que "es el Estado el que está decidiendo entregarle un subsidio a estos trabajadores, un subsidio que no es imponible, que no es parte de la remuneración, que no pasa a través del empleador y que es directamente al bolsillo del trabajador".

En ese sentido, al ser consultada por la posibilidad de subir el subsidio hasta los $550 mil brutos para todos los trabajadores que estén en empresas que ganan menos de 75 mi UF y respondió que "Aquí yo creo que hay que ser bien claro en que tenemos que actuar con responsabilidad".

Además, Zaldívar explicó que "cuando nosotros estamos estableciendo que sólo el Estado va a entregarle un subsidio a trabajadores que están comprendidos dentro de empresas pequeñas o medianas, estamos entonces quitándole la posibilidad a cientos de miles trabajadores que han sido empleados por empresas grandes y no les vamos a estar dando este mismo beneficio"

"pero lo más grave de eso es que en la práctica vamos a tener salarios mínimos diferenciados por tamaño de empresa, algo que en general todo el mundo del trabajo se ha opuesto tenazmente porque no podemos tener trabajadores de primera y de segunda", enfatizó

La ministra del Trabajo conluyó que "es el Estado quien se está haciendo cargo de estos trabajadores más vulnerables, independiente del tamaño de la empresa, independiente de la región, independiente de otro tipo de factores. Nos parece que discriminar entre trabajadores exclusivamente por el lugar donde trabaja, no es lo que corresponde”.