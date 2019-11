Defensora de la Niñez planteó no insistir en el llamado a huelgas generales

La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, dijo en entrevista con radio Cooperativa, que a su parecer, no se debía seguir insistiendo con llamados a huelgas generales, considerando el estado del orden público y la crisis social en el país.

“Me parece que seguir insistiendo en huelgas generales, cuando en definitiva lo que vemos en las calles propicia situaciones de delincuencia que están afectando directamente a las personas más pobres y más vulnerables de nuestro país… Es una situación que no debiéramos mantener en el tiempo”, dijo Muñoz.

La defensora de la niñez, aseguró que “nadie que ejerza un grado de autoridad o de dirigencia puede sustraerse de la responsabilidad que involucra que esto se detenga, porque hoy día tenemos a personas y familias absolutamente deprivadas socioeconómicamente, que además ahora les hemos añadido que no pueden movilizarse a sus trabajos, que no pueden llegar porque les quemaron los Metros, que no pueden comprar porque les quemaron los negocios”.

“Si esta situación se mantiene en el tiempo, para la niñez y la adolescencia de nuestro país es también una afectación a sus derechos”, añadió.

La abogada además pidió a los diversos actores no intentar sacar réditos políticos de la situación, hecho que calificó como un “profundo error” y añadió que “también lo es cualquier llamado que tienda a deslegitimar a quien ejerce la Presidencia de la República, por muchas críticas que se puedan tener de su actuación, porque él ha sido elegido democráticamente”.