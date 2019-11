[VIDEO] Tonka Tomicic pidió a Hermógenes Pérez de Arce salir del estudio por negar violación a los Derechos Humanos en dictadura

"No sé si me corresponde o no. No se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile", fue el emplazamiento realizado por Tonka Tomicic durante la transmisión en vivo del matinal Bienvenidos, al abogado Hermógenes Pérez de Arce.

Todo ocurrió en medio de una discusión sobre la crisis en Chile, donde el también periodista negó que existieran violaciones a los Derechos Humanos de forma sistemática durante la dictadura.

Ante esto, Tomicic se levantó de su asiento y cuestionó sus palabras, sumado a las críticas de otros políticos que se encontraban en el panel. "Lo que yo digo es la verdad histórica y si les molesta tenerme aquí por que disiento, me voy, ningún problema", respondió Pérez de Arce.

Y ante esto, la animadora prosiguió pidiéndole que saliera del estudio. "Yo quiero pedirle por favor si se puede retirar,lo siento, no me parece...", remató.

"Cómo no me voy a retirar, si soy censurado", añadió el abogado antes de salir del set.