Codelco generó US$ 603 millones de excedentes en el tercer trimestre

Codelco informó que en el tercer trimestre logró revertir el aumento de los costos observados en el periodo anterior, incrementó su producción promedio y alcanzó una importante mejora de la productividad.

El presidente ejecutivo de la cuprífera, Octavio Araneda, señaló que “nuestros excedentes suman al tercer trimestre US$ 603 millones, que se explican por la baja en el precio del cobre, el retraso en la puesta en marcha de las fundiciones y las negociaciones colectivas. El menor precio del cobre nos impactó en US$729 millones menos”.

El ejecutivo explicó que durante el tercer trimestre se observó una mejora en la producción que repercutió en un avance de la productividad, que evolucionó desde 40,5 tmf/dot en el primer trimestre hasta las 51,7 tmf/dot en este último periodo.

Entre enero y septiembre, la empresa produjo un millón 120 mil toneladas de cobre fino, 80 mil toneladas menos que al tercer trimestre de 2018, lo que representa un 6,7%. La baja en las leyes de cabeza, las lluvias de febrero, la huelga en Chuquicamata de 14 días en junio y menores niveles de tratamiento explican esta cifra. En todo caso, este trimestre la estatal logró mejorar la producción respecto al primer semestre en un 15%.

Los costos directos (C1), en tanto, se situaron 3% por sobre el tercer trimestre del año pasado y los costos netos (C3), casi 2% más altos. Aparte de las mismas razones que impactaron la producción, esto último se explica por las negociaciones colectivas y el efecto del retraso en la puesta en marcha de las fundiciones. Sin embargo, en el trimestre la compañía logró revertir el alza de sus costos netos, los que se ubicaron bajo los 2 US$/lb.

En términos de Ebitda, la generación de caja operacional alcanzó los US$ 2.553 millones, con un margen de 29%. La variación respecto del año anterior (US$ 3.544 millones) obedece al menor precio del cobre y a la menor producción por problemas operacionales, la huelga en Chuquicamata y el evento climático del verano que afectó al Distrito Norte.

Araneda detalló que la empresa inició el año pasado el diseño de un plan estratégico que tiene como objetivo convertir a Codelco en una compañía más productiva, rentable y sustentable.

Las tres principales medidas con las que se buscará generar recursos para financiar su importante cartera de inversión son: elegir los mejores proyectos para ejecutarlos a tiempo y con diseños más simples, reforzar la excelencia en las operaciones y enfocarse en un mayor desarrollo de los recursos minerales.

“Tenemos metas concretas. Este plan estratégico pretende mejorar nuestros excedentes en US$ 1.000 millones por año, a partir de 2021, y en US$ 400 millones el próximo año. Esto se sumará a nuestro ahorro proyectado de 20%, equivalentes a US$ 8.000 millones, en el total de la cartera de inversiones que tenemos planificada hasta 2028. Estos recursos nos ayudarán a financiar nuestros proyectos y a cumplir nuestra promesa de alargar la vida de Codelco por al menos otras cinco décadas”, sentenció el ejecutivo.