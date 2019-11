Luksic tras polémica en matinal: "Fue una equivocación grave haber invitado al señor Hermógenes Pérez de Arce"

Polémica causó durante esta mañana, la decisión de Tonka Tomicic de pedirle al abogado Hermógenes Pérez de Arce, que se retirara del estudio, luego de negar que existiera una violación sistemática a los Derechos Humanos durante la dictadura.

Tras esto, el mismo Andrónico Lucksic se refirió al episodio a través de su cuenta de Twitter. "Lo he dicho muchas veces. Me podrán creer o no. Yo no intervengo en las decisiones editoriales ni de programación en Canal 13", dijo, agregando que "luego de haber visto el video, creo que fue una equivocación grave haber invitado al señor Hermógenes Pérez de Arce hoy. Mis disculpas a los televidentes", concluyó.