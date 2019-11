Desempleo: ministra del Trabajo dijo que impacto de la crisis se verá en los próximos reportes

14:48 María José Zaldívar se refirió al 7% que registró el INE en el trimestre agosto-octubre e indicó que no se puede pensar que por dichas cifras "estamos en una situación de normalidad".

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, abordó las cifras de desempleo dadas a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas, que registraron 7% durante el trimestre agosto-octubre.

"No podemos pensar que por las cifras que hoy entregó el INE, estamos en una situación de normalidad, porque no lo estamos, y tenemos que hacernos cargo, para que nuestros trabajadores tengan empleo, seguridad y no solo para un mes sino que para el largo tiempo", dijo la secretaria de Estado sobre el índice, que marcó un caída de 0,1 punto en doce meses.

La ministra recordó que la cifra incluye datos de agosto y septiembre y aseguró que "vamos a ver los impactos más profundos en los próximos reportes que nos va a generar el INE"

“Tenemos claro que debemos ocuparnos del tema y que estos datos no nos pueden dar tranquilidad, sino que nos deben ayudar a redoblar los esfuerzos para evitar que situaciones que ninguno de nosotros quiere que se viva en el país, se transforme en realidad y ojalá pueda ser lo más controlada y acotada posible”, aseguró.