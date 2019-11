[VIDEO] Funcionarios intentaron agredir a ministro Mañalich tras su salida del Hospital Padre Hurtado

Durante las últimas tres jornadas el Hospital Padre Hurtado se ha visto afectado por disparos provenientes en los alrededores producto de enfrentamientos entre bandas rivales. Hasta ahora más de tres proyectiles han atravesado los vidrios del recinto asistencial, obligando a la evacuación del lugar.

Tras lo ocurrido, fue el ministro de Salud Jaime Mañalich, quien visitó el lugar durante este viernes. Sin embargo, a la salida del recinto, fue duramente increpado por funcionarios, donde algunos intentaron agredirlo, debiendo dejar el lugar escoltado por Carabineros de Fuerzas Especiales.

Tras ser consultado por lo ocurrido, aseguró que "la protesta a las autoridades de gobierno, es una parte esencial y no voy a dejar de recorrer hospitales, no me voy a esconder, no me voy a amedrentar".

ATAQUES

En cuanto al tema de seguridad, aseguró a T13 que se realizará un "blindaje" del recinto.

"Afortunadamente no hubo ninguna desgracia personal (...) pero la situación es muy grave", dijo, agregando que se cambiarán los "vidrios normales por vidrios blindados" y asimismo, precisó que se aumentará la dotación de la protección en el centro asistencial.

Por otro lado, al terminar su visita, insistió en que "Carabineros no tiene la capacidad de proteger adecuadamente la infraestructura crítica. Esto es infraestructura crítica. Cuando vemos lo que está pasando en el Hospital Padre Hurtado, que tiene que evacuar pacientes, que no se pueden atender, que todo el sexto piso que tiene una estructura más frágil en sus muros, que tiene que ser vaciado, estamos en un problema sanitario que lo único que hace es hacer sufrir a las personas, comentó.

Y en este sentido, añadió que "es por eso que necesitamos un reforzamiento de la protección de esta infraestructura crítica para seguir funcionando”.