Confirman primer caso de Virus Hanta en la Región de O'Higgins para lo que va del año

08:22 La afectada es una mujer de 32 años que reside en la comuna de San Vicente. También se sospecha que un menor podría estar contagiado, pero aún no se confirma el caso.

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó que una mujer de 32 años se transformó en la primera paciente diagnosticada con Virus Hanta de la Región de O'Higgins en lo que va del año 2019.

Según consignó 24 Horas, la afectada es oriunda de la comuna de San Vicente, y actualmente se encuentra internada en la UCI del Hospital de Tórax en la Región Metropolitana.

La Seremi de Salud de O'Higgins, Daniela Zavando, señaló que “lamentablemente, se confirmó por el ISP el primer caso de hanta en nuestra región".

Asimismo, explicó que “existe un caso de sospecha de hanta en un menor, y que estamos a la espera de la confirmación o descarte del caso".

“Las personas que visitan el campo, ríos, cerros, entre otros, deben seguir las recomendaciones como caminar por senderos autorizados, ventilar bodegas o cabañas antes de ingresar, no recoger y comer frutos silvestres, proteger en forma adecuada los alimentos, no matar depredadores naturales del ratón colilarga, como lechuzas, zorros, etc", aclaró la doctora.

Finalmente, aseguró que se está haciendo un seguimiento del caso “con el objetivo de prevenir nuevos casos en la zonas visitadas por la paciente, correspondiente a algunos lugares rurales de San Vicente".