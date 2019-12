Gobierno anunció plan de recuperación económica por US$ 5.500 millones

Durante este lunes el Gobierno anunció un plan de recuperación económica, horas después de que el Banco Central confirmara que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de octubre cayó 3,4% en comparación con el mismo periodo de 2018.

De esta forma, se consideran medidas por US$ 5.500 millones. La iniciativa se titula "Agenda de protección del empleo, reactivación económica, reconstrucción y apoyo a las MiPymes".

Según comentó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones "este total se distribuye en un mayor gasto público en 2020 por US$ 3.025 millones, medidas de apoyo a las Mipymes por US$ 1.950 millones y otras iniciativas por US$ 525 millones", dijo.

Con ello, agregó que a raíz del Imacec estiman "que las cifras de noviembre también serán negativas y con la nueva información disponible en el ministerio de Hacienda hemos corregido la baja del crecimiento para 2019 a 1,4% y para 2020 nuestro escenario central también se reduce a un rango de crecimiento entre 1 y 1,5%".