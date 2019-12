Otra exnovia de Pascual Fernández apoyó a Dani Castro con significativo mensaje

Gemma Collado, exnovia de Pascual Fernández, se sumó a la polémica entre Daniela Castro y el exchico reality, esto luego de que la chef confesara que tuvo una relación tóxica.

La española, exintegrante del programa ¿Volvería Con Tu Ex?, publicó en su cuenta de Instagram la historia con el siguiente mensaje “Mi cara cuando veo al tío más tóxico del planeta hablar de energías y karma”. Además, compartió una publicación que realizó Castro en la misma red social, con el mensaje “I saw that karma”, a lo que Collado sumó “Todo cae por su propio peso”, así lo indicó Glamorama

Luego, la cocinera replicó la publicación de la española – que contenía su mismo mensaje- y añadió: “Despertar con mensajes así de mujeres bacanes. Por si les queda alguna duda, wey”.