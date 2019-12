Michael Roldán: “La gente hoy día demanda espacios de información más que de entretención”

Sorprendido, aunque tranquilo, dice estar Michael Roldán (34), tras la decisión de La Red de poner fin a “Intrusos”, programa que , después de 13 años al aire, saldrá de pantalla el próximo 30 de diciembre.

El periodista cuenta que recién ayer se enteró de la decisión de La Red, que anunció, a través de un comunicado, un “receso” del espacio para potenciar programas informativos “en tiempos en que las audiencias y el país lo necesitan”. Esto a pesar de que recién el pasado 4 de noviembre “Intrusos” había dado un giro hacia lo “ciudadano”, en medio del estallido social.

Pese a todo, Roldán dice comprender las razones del canal. “Es fuerte saber que el 30 de diciembre vamos a tener que bajar la cortina de un programa al que yo le tengo un cariño tremendo pero también entiendo al canal; creo que es una señal de nula soberbia el decir: ‘¿sabes qué? Estamos escuchando a la gente’ y la gente hoy día demanda espacios de información más que de entretención”, comenta a hoyxhoy.

“La realidad de Chile hoy día es muy distinta a la que era hace dos meses. Y en esa nueva realidad el canal tiene todo su derecho a querer hacer una línea programática 2020 más informativa donde ‘Intrusos’ no tiene cabida de frentón”, agrega.

El periodista llegó a “Intrusos” hace ocho años, primero como notero, luego como panelista y en julio pasado, tras la comentada salida de Alejandra Valle, se convirtió en el animador. Por eso, dice que, más que un trabajo, para él este programa es su “familia”.

Y aunque dice que recibió la noticia como “un balde de agua fría”, del que apenas empieza a recuperarse, asegura que está tranquilo. “¿Es sorpresivo? Sí, ¿es doloroso? Sin duda, mucho. Pero es importante, y me deja tranquilo dentro de todo, que nosotros no nos estamos yendo por hacer un mal programa, no nos estamos yendo porque nos vaya mal, nos estamos yendo por la realidad país que dice ‘por ahora, este tipo de contenidos no los necesitamos’”, explica.

Aunque los panelistas -Camila Andrade, Claudia Schmidt, César Barrera y Nati Mandiola- tienen contrato hasta el 31 de diciembre, Roldán cuenta que él seguirá vinculado al canal hasta febrero. Pero antes, en enero, se tomará vacaciones. Lo que venga después, dice, no le preocupa demasiado. “Yo soy periodista y si bien toda mi carrera televisiva la he hecho en ‘Intrusos’, he pasado por comunicación de empresas, hice asesorías a un equipo de fútbol, estuve metido en editorial de libros, entonces hay que saber reinventarse”, afirma.

Con esto, el único programa de farándula que queda en televisión abierta es “Me Late”, el espacio de TV+ (ex UCV-TV) conducido por Daniel “Huevo” Fuenzalida.