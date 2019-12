Vocero de la Suprema por críticas a los fiscales: “Es más fácil arrancar que perseguir”

12:49 El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, se refirió esta mañana a las críticas al sistema de persecución penal en los casos de saqueo. “Si yo soy abogado y preparo todo lo que llevo ante el juez, una de las alternativas es que fracase (…) entonces no es extraño que una de las partes quede decepcionada”.

“Siempre quisiéramos que la justicia fuera justa y rápida. En la cultura de hoy, cuando se toma el teléfono, marca dos teclas y se comunica con Corea, no tenemos la mentalidad de avanzar con calma y reposo, que es lo propio de la justicia que debe reconstituir (los hechos). Y aquí en todos estos procesos, el gobierno es parte, los querellantes son parte, los imputados tienen a su lado la Defensoría Penal Pública, (…) entonces todo esto tiene que irse trabajando para que luego el juez pueda disponer”, explicó esta mañana el ministro y vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, a propósito de la polémica desatada por las libertades condicionales que se han otorgados a varios imputados por saqueos.

“Por una parte está la sensación de castigo y por otra la necesidad de respetar los derechos de las personas, y eso el juez debe balancearlo debidamente”, dijo en Radio Universo . “Si yo soy abogado y preparo todo lo que llevo ante el juez, una de las alternativas es que fracase (…) entonces no es extraño que una de las partes quede decepcionada, más bien es lo común. A alguien se le va a dar la razón”.

“Yo no soy quien para defender al Ministerio Público pero sólo digo que es mucho más fácil arrancar que perseguir, y cuando usted persigue en los términos que dice la ley, tiene que tener extremo cuidado, sino no está respetando los derechos de las personas”, agregó.

Consultado por la calidad de las pruebas que se están aportando, el vocero señaló que “las pruebas si son buenas llevan a la condena, si no son buenas llevan a la absolución”.

Sobre los dichos cruzados entre el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que respondió las críticas de los abogados del gobierno Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik apuntando a las salidas alternativas obtenidas en el caso Penta (donde ellos actuaron como defensores), Cisternas respondió “sin comentarios”.

“Esta sensación de impunidad a que se hace referencia tenemos que colocarla en el contexto. Es una gran cantidad de saqueos y atentados de toda especie, no es fácil la labor de las policías para detectar y aprehender a esas personas, y la del Ministerio Público para acumular pruebas que le permitan llegar con alguien al tribunal y poder formalizarlo, de eso no podemos extrañarlos. Y tampoco podemos extrañarnos de que el juez de garantía no deje en prisión preventivo a estas personas o a muchas de estas personas”.

“El juez concede una parte de las prisiones preventivas pedidas, pero esa parte es altísima, más o menos el 80%”, señaló. “El sistema permite las salidas alternativas y si el Ministerio Público está lleno de denuncias, va a optar en términos prácticos por salidas alternativas para dar de baja algunos casos y preocuparse de los restantes”, sentenció.

“El principio de nuestro sistema procesal penal es que la gente tiene derecho a esperar la sentencia en su casa”, afirmó. “De esta forma el juez coteja si la persona tiene antecedentes previos, si el conjunto de pruebas es suficiente y si el delito merece una pena alta. Este es un robo en lugar no habitado y además es inespecífico porque son 100, 200 los que entraron. ¿Entraron incitando, rompiendo o simplemente fueron en la avalancha? Entonces el juez debe tomar una decisión al tenor de lo que se le presenta (…) las policías dicen que recorren con fotos, hay videos de la ciudadanía (…) pero lo más importante es que es robo en lugar no habitado y que tiene baja pena”.

Consultado por la cantidad de hechos delictivos registrados en los últimos días, Cisternas dijo que “es claro que han ido bajando los hechos de violencia y destrucción, pero no se sabe si será tendencia. Por eso estamos a la expectativa por el funcionamiento de los juzgados de garantía que están en la primera línea por la gran cantidad de imputados que ha sido formalizados, esto supera con creces lo habitual”.

“No nos sentimos superados, los juzgados de garantía se han organizados con turnos extraordinario para despachar audiencias. A veces han tenido que quedarse hasta las 7 u 8 de la noche, pero se ha realizado el trabajo, en algunas ocasiones o unos casos se ha trasladado de tribunales porque han sido motivo de violencia y han sido necesario cambiarlos”, agregó.