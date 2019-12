La Granja presentará acciones judiciales por vecinos que resultaron con traumatismo ocular

El alcalde de La Granja, Felipe Delpin, anunció que presentará acciones legales en contra de todos los que resulten responsables tras los violentos hechos que se desencadenaron el pasado 2 de diciembre en la Población Yungay y que dejó a dos vecinos con traumatismo ocular, entre otros lesionados.

Los violentos hechos se desencadenaron luego de que un grupo de vecinas realizara la performance de ‘Un violador en tu camino’. En el lugar intervino personal de Carabineros de la Subcomisaría de Parque Brasil, lanzando lacrimógenas, balines y perdigones a los asistentes. Tras la acción resultó herido Cristopher Araya, de 19 años, quien recibió impactos de balines en su ojo derecho y brazo.

Sin embargo, preocupado por la situación, el alcalde Felipe Delpin realizó una visita a los vecinos de la población Yungay, constatando en terreno la violencia evidenciada por perdigones en el frontis de las casas, vecinos con fracturas y dos víctimas de traumatismo ocular.

En el lugar detectó que hubo una nueva víctima, identificada como Daniel Muñoz (22), quien recibió el impacto de un balín en su ojo izquierdo y otro en su boca, perdiendo dos piezas dentales.

“Acá uno dice que los protocolos no se cumplieron, se disparó al cuerpo y eso está clarísimo. Hablé con Carabineros y el mayor me dijo: ‘Mire alcalde, nosotros protegemos a nuestros Carabineros y nuestros cuarteles’ y le respondí que ‘yo protejo a mi gente y los voy a proteger con acciones legales’. Así que, hablamos con gente de los Derechos Humanos y vamos a presentar todo ante tribunales, porque no podemos permitir que los derechos humanos se sigan violando”, aseguró Delpin.

La Municipalidad de La Granja ya inició el proceso de investigación. “Nos reunimos con las víctimas y testigos parar recabar información respecto de lo que ocurrió el 2 de diciembre en la población Yungay y estamos sistematizándola, porque el alcalde nos ha pedido que accionemos judicialmente en materia criminal para que se determinen las responsabilidades de las personas que hicieron estos daños a nuestros vecinos de Yungay”, precisó Luis Acevedo, abogado y asesor jurídico de la Municipalidad de La Granja.

Daniel, de 22 años, aseguró que tras los impactos perdió el conocimiento. “Sentí un pito en el oído, no escuchaba nada y no me di cuenta de que un balín me había llegado en el ojo. Yo corrí y luego me desvanecí, no me acuerdo en qué momento me llegaron los otros balines en el cuerpo. Solo sé que desperté en el Hospital Barros Luco”, dijo el joven, quien además recibió balines en ambos hombros, en el cuello y otro en la espalda, tres de ellos aún alojados en su cuerpo.

Según explicó Daniel, solo pudieron extraerle la mitad del balín en su ojo, razón por la cual eventualmente podría perder su visión. “Tengo que cuidar mi ojo, porque quizás lo pueda perder. Todo depende de cómo evolucione”, señaló el joven afectado, agregando que “esto es atroz, lo veo como que me quisieron matar, el hombre disparó a matar. Da rabia y pena, porque era una manifestación pacífica, había niñas bailando y Carabineros comenzó a reprimir a las personas”, criticó.