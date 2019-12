General Rozas denunció que recibió amenazas por Whatsapp

El general director de Carabineros, Mario Rozas, denunció ante la Fiscalía, haber sido víctima de amenazas en su contra, acción por la que ya declaró ante los investigadores, informó El Mercurio.

En su testimonio, Rozas indicó que el 17 de noviembre "me comenzaron a llegar gran cantidad de mensajería Whatsapp desde remitentes que desconocía, siendo alertado de que mis datos había sido publicados a través de cuentas de Twitter bajo el nombre de AnonymousChile, dentro de los cuales estaba mi nombre completo, cédula de identidad, un domicilio, además del correo electrónico y número telefónico".

"Entre los mensajes que me llegaron destacan dos de ellos en los que me señalan que (me) matarían a mí y a mi familia, como además que sería víctima de un atentado".



El general director de Carabineros dijo además que sus datos personales fueron utilizados para la venta de un vehículo a través de la página www.yapo.cl, "dejando como mensaje mi contacto de Whatsapp y la dirección de contacto".