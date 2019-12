Ministerio Público ha solicitado 133 suspensiones condicionales por casos de saqueos

15:45 Marta Herrera, vocera de la Fiscalía Nacional, aseguró que "no existe una instrucción del fiscal nacional en caso alguno de aplicar esta salida".

133 audiencias de suspensiones condicionales ha solicitado la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, por personas imputadas por saqueos. Los involucrados no cuentan con antecedentes, por lo que no se iría a juicio oral.

En este sentido, luego de las críticas que ha realizado La Moneda, desde la Fiscalía Nacionalprecisaron que no se trata de una instrucción del jefe del organismo, Jorge Abbott. Marta Herrera, vocera de la Fiscalía Nacional, hizo referencia a esta situación, asegurando que "no existe esa resolución por parte de la Fiscalía y, en definitiva, como son casos que están fuertemente radicados en una Fiscalía regional, más bien la pregunta tiene que hacerse ahí; no podemos responderla nosotros", dijo, según consignó Cooperativa.

Con ello, añadió que "lo que sí puedo decir es que no existe una instrucción del fiscal nacional en caso alguno de aplicar esta salida", dijo, agregando que "no existe instrucción en torno a las salidas que se dan a los casos de suspensiones condicionales de robo en lugar no habitado".

En el marco de esta situación, se espera que el próximo jueves se realice el consejo nacional de fiscales, donde se espere se revisen los protocolos para abordar los procesos tras el estallido social.