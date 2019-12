Ministra de la Mujer: "Chile no es un macho violador"

09:45 Isabel Plá abordó la intervención "Un violador en tu camino" del colectivo feminista Lastesis, asegurando que "no podemos seguir responsabilizando a las mujeres de ser victimas de violación o abusos", aunque insistió que "tenemos cambios sustanciales en los últimos 30 años".

La ministra de la Mujer, Isabel Plá, se refirió a las críticas que ha recibido su gestión durante las últimas semanas. Asimismo, en cuanto a la crisis social, también abordó la intervención "Un violador en tu camino" del colectivo feminista Lastesis.

“Nosotros hemos estado presentes desde el principio en voz y en acción. Y en segundo lugar hay que tener presente que la primera semana, el primer mes, todos los temas estaban muy concentrados en la explosión social, en la agenda social y en los temas de violencia”, aseguró a Radio Infinita.

Con ello, insistió en que "salí lo más fuerte que me fue posible en cuanto tuve la totalidad claridad de lo que estaba ocurriendo. No me arrepiento de nada. (...) pero lo importante es que desde el principio estuvimos presente con voz y con acción”.

Asimismo, en cuanto a Lastesis, aseguró que "no podemos seguir responsabilizando a las mujeres de ser victimas de violación o abusos. Eso no es trivial porque uno incluso en muchos procesos judiciales, en las defensas de los agresores, se siguen escuchando argumentos que se parecen mucho a la justificación”, dijo.

No obstante, insistió en que “Chile no es un macho violador. Es un país que tempranamente, respecto al resto de Latinoamérica, ha puesto este tema sobre la mesa. (...) Tenemos cambios sustanciales en los últimos 30 años, pero todavía queda un desafío muy importante", añadió.