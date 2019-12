Ignacia Michelson protagonizó desnudo en Instagram y recibió más de 90 mil "likes"

10:40 La modelo compartió la imagen en sus redes sociales y generó una serie de reacciones. "Mamá no me retes por la foto", escribió junto a la postal.

Ignacia Michelson protagonizó un desnudo en Instagram, recibiendo una serie de comentarios y más de 90 mil "likes" por parte de sus seguidores.

"No es cierto que no tuviese nada puesto. Tenía puesta la radio. Pd: Mamá no me retes por la foto", escribió.