CNC proyecta 100 mil despidos en el retail

"Estamos haciendo llamados permanentemente a que hagamos los esfuerzos mayores para que no se desencadenen despidos masivos. Estamos llamando a nuestros empresarios pequeños, medianos y grandes a retener a sus trabajadores. Nosotros calculamos que los despidos en el sector pueden llegar a 100 mil, es una cifra demasiado alta y hay que hacer todos los esfuerzos para que eso no se produzca", dijo esta mañana Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

El dirigente empresarial explicó en Radio Universo que la proyección apunta a "todo el retail y en lo que va de aquí a comienzos del próximo año. Recordemos que antes de la crisis veníamos perdiendo o estimábamos que íbamos a perder el 2019 30 mil empleos, con la crisis esa cifra se multiplica por tres".

Vamos a ver, cuando estábamos en plena crisis con todo el comercio cerrado o funcionando muy precariamente en cuanto a horarios de apertura y cierre, llegábamos a pensar hasta en 150 mil empleos que se iban a perder. Hoy la cifra la situamos por debajo de los 100 mil, del orden de los 100 mil".

"Se habla con mucha liviandad de esta cifra pensando que son números solamente y olvidando que se trata de personas, de sus familias, entonces a mí me resulta muy incómodo hablar de cifras cuando se trata de personas en este tema, es muy delicado y muy doloroso. Esperemos que esto no se traduzca en realidad y vamos a hacer todos los esfuerzos para que así sea".

Consultado por la mirada del empresariado frente al momento actual, respondió que "nosotros no estamos ausentes, podemos estar relativamente ausente de los medios de comunicación, aquí no se trata de hacer más declaraciones o menos, sino de estar proactivamente actuando en esta difícil encrucijada del país. Por lo pronto estamos tratando de sacar adelante nuestras empresas, de lidiar con los desafíos del mercado, de mejorar las ventas, de no incurrir en despidos masivos, de hacer que nuestros negocios funcionen, eso es lo primero y por sobre todo", agregó.

"Segundo, estamos muy interesados en lo que pasa en el país. Aunque no somos los actores número uno, sí tenemos conciencia de que tenemos un rol que desempeñar y no menor. En el tema de la agenda social hemos dicho que la apoyamos clara y concretamente, vamos a hacer todos los esfuerzos en esa dirección, apoyamos el acuerdo por la reforma tributaria, estamos apoyamos la reforma previsional, sabemos que eso va a significar costos no menores para los empresarios y no obstante ello estamos de acuerdo. También apoyamos las demás medidas de la agenda social y queremos participar en el proceso constituyente sentándonos en todos los conversatorios que haya (...) somos 400 mil pequeños y medianos empresarios en el país y más de 1,6 millón trabajadores, entonces ese contingente tan numeroso de ciudadanos tiene mucho que decir".

Sobre las medidas anti abusos, señaló que apoyan todas las medidas de disuasión "a la comisión de delitos de cuello y corbata, todos los abusos empresariales no sólo son condenables sino que deben ser penalizados de la manera más ejemplarizadora posible".