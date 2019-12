Bachelet: "Cuando los gobiernos no pueden hacerse cargo pasa lo que está pasando, por ejemplo en Chile"

La expresidenta Michelle Bachelet, se refirió a la situación en el país, en medio de que en su participación en la celebración del Día Internacional de los DD.HH., fue increpada por manifestantes, informó la agencia EFE.

Bachelet participó de una mesa redonda en la Casa de América de Madrid, junto con la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo y la activista sudanesa, Alaa Shala.

"No todo es cambio climático", dijo la expresidenta en su intervención y aseguró que también hay un problema importante con los sistemas políticos y económicos que no dan respuesta a los ciudadanos y cuando los gobiernos no pueden hacerse cargo pasa lo que está pasando, por ejemplo en Chile".

La exmandataria, además llamó a cuestionarse "¿qué pasa con los sistemas políticos que no generan los resultados que la gente reclama?. Hay que hacer una reflexión profunda de qué pasa ahí y cuáles son los cambios que tenemos que dar".