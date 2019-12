Ministro de Hacienda dijo que "no hay espacio" para mejorar oferta al sector público

En conversación con radio Cooperativa , el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que "no hay espacio", para mejorar la oferta del reajuste fiscal realizada ayer al sector público.

Ello, luego de que el gobierno ofreció un 2,8% de ajuste a sueldos hasta $ 2 millones, 0,7% a las remuneraciones superiores a ese monto, y un alza en los bonos de 2,7%.

La cifra, fue aprobada por 10 gremios y rechazada por otros sectores, entre ellos, el Colegio de Profesores, la Confusam o los funcionarios de la Universidad de Chile, los que buscarán un incremento mayor en la negociación con el Congreso.

"Me parece bastante sorprendente que lo que haya trancado la pelota sea el menor reajuste que tiene las más altas rentas del sector público. Si la preocupación de los gremios son las altas rentas, de forma tal de no concurrir a un acuerdo, me parece bastante paradojal", dijo el ministro de Hacienda.

Briones además dijo respecto del reajuste que fue tratado "mejorando muchísimo a los que tienen menos, a quienes están en medio, haciendo un reajuste por sobre la inflación".

"Los sectores tienen que hacer una contribución o un sacrificio mayor. Eso es lo que hemos estado escuchando", añadió.