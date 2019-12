Ministra Zaldívar por reajuste al sector público: “Se ajusta a la realidad del país”

“Estamos buscando mecanismos para generar un reajuste que traduzca la realidad de nuestro país y que pueda ser el más alto posible según las posibilidades del Gobierno. Estamos claros que las rentas más bajas son las que tenemos que subir de manera más decidida y por eso se hizo este reajuste escalonado, eran tres tramos y llegamos a dos en la negociación”, dijo la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, sobre el acuerdo alcanzado ayer por el reajuste al sector público.

“Fue un trabajo arduo, de muchísimas reuniones y de esta manera estamos dando respuesta a los funcionarios públicos con ingresos más bajos. Cuando estamos hablando de $ 2 millones para el sector privado resulta una realidad bastante ajena, estamos diciendo que todos los que tienen menos de $ 2 millones tendrán un incremento de 2,8 % y el grupo superior tendrá 0,7%. Fue una amplia negociación, compleja y llegamos a lo más que podía hacer el Gobierno hacer en este momento”, agregó en Radio Universo.

Sobre el ingreso mínimo garantizado, señaló que “hay que distinguir, no estamos hablando de salario mínimo sino de ingreso mínimo. Es un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social y no del Trabajo, y lo ha llevado Desarrollo Social porque cuando hablamos de ingresos no estamos hablando de un pago que hace el empleador, el empleador paga los salarios y esos salarios son imponibles, pero cuando el Gobierno se preocupa de que familias tengan ingreso promedio de al menos un determinado monto que es de $ 300 mil, lo que se busca es que no haya nadie que tenga un ingreso final de un determinado monto”.

“Hoy en día el salario mínimo es de $ 300 mil, pero es el bruto. Cuando vamos al líquido son $ 240 mil y eso es lo que recibe una familia para vivir. El Estado es el que pone la diferencia, eso es un bono, un aporte. Por eso no es una política laboral sino que es una política de Desarrollo Social”.

“Es interesante cuando hay trabajo en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que nos vayamos complementando. El problema es que la complementación tiene que ser para potenciar políticas públicas y si yo planteo algo imposible de cumplir, la verdad es que no estoy construyendo, estoy generando falsas expectativas. Cuando se habla de salario mínimo de que nadie pagará menos de $ 500 mil, se desconoce la realidad que más del 50% de los puestos de trabajos los entregan las pymes, y para un locatario que tiene un almacén y contrata a una persona para que lo ayude, que no le alcanza para pagar $ 301 mil, si le digo que debe subirlo a 550 mil, ese señor lo más probables es que tenga que optar por no seguir contratando”.

“Siempre pensamos en grandes empresas como las que entregan trabajo en Chile, es muy distinto lo que puede hacer una gran empresa de lo que hacen las pymes o un empleador individual, y ahí nosotros tenemos que legislar para todo, tampoco se puede generar sueldos mínimos diferenciados por tamaño de empresas, eso sería súper discriminatorio para un trabajador que es contrato por una o por otra”.

“Si lo ponemos desde el punto de vista del trabajador ¿el que tiene un sueldo mínimo en una empresa grande o una empresa pequeña, no tiene las mismas necesidades? ¿No tiene los mismos problemas para llegar a fin de mes?”.

“Si tenemos una gran empresa, que tiene 200 personas contratadas, pero esas personas no tienen más allá de cuarto medio, y son personas que están en un determinado rubro, el de aseo o callcenter y que (esa empresa) está dándole trabajo a gran cantidad de familias, (se debe tener en cuenta) que lo que esa empresa gana no es muy superior a determinado monto. ¿Cómo vamos a hacer para que esa empresa pueda subir los sueldos a todos los trabajadores?”.

Consultada sobre definir un ingreso ético, dijo que “recuerdo muy bien cuando Obispo (Alejandro) Goic partió con el tema y generó impacto, se debe tender a que todas las personas tengan el mayor bienestar posible, y esta línea de trabajo tiene que no solamente asegurar mayores ingreso sino que mejores condiciones a las personas, mejor trato, más oportunidades, capacitación. Si nosotros tenemos que establecer un piso mínimo, ése es el de garantizar que todos tengan trabajo, no hay mayor drama que cesantía”,

“Teniendo ese piso mínimo de pleno empleo, por cierto que aquí no hay monto que uno diga éste es el monto, siempre hay que trabajar para que sea el mayor posible. Lo que para una determinada persona o familia es suficiente, puede ser que para otro no. ¿Cuál es el monto? Hay que construirlo como sociedad”.

Consultada por las reformas que prepara para las pensiones y si el 5% extra podría ir todo a reparto, respondió: “Yo creo que hay ciertas cosas que todos quienes trabajamos en este tema tenemos claro y lo primero es que el 10% es insuficiente en ahorro individual, es insuficiente y es necesario que haya reparto en parte de las cotizaciones. El problema es que si yo destino todo a reparto no se soluciona el problema a quienes en el mediano plazo están por pensionarse. ¿Por qué? porque si se usan los 5 puntos completos para reparto, se podrán mejorar las pensiones de los actuales, pero a la generación que vienen se les deja con el mismo problema”.

“El 5% completo para reparto que puede poner esta generación será muy menor al que podrá poner la siguiente generación por dos cosas evidentes: uno, la baja de tasa de natalidad, cada vez somos menos chilenos, vivimos más e ingresamos al mundo del trabajo más tarde, quienes somos trabajadores activos somos más de los que seremos en 10 y 20 años más”, agregó.

“Nosotros nos hemos reunido con todos los actores sociales y es lo que corresponde para avanzar en una propuesta sólida y transversal. Hemos hablado con todos los actores, no a todos no les gusta lo que estamos planteando, pero los hemos oído a todos”. señaló. “Es fundamental entender que para cualquier sistema de pensiones contributivo tienen que haber tres puntos que son base: uno, tenemos que aumentar la tasa de cotización y parte de esa cotización tiene que complementar el ahorro y parte a generar un nuevo pilar solidario contributivo. Lo segundo es la entidad estatal que se haga cargo de la administración de los nuevos recursos. También tenemos claro que ningún peso más irá a las AFP y eso ha sido construcción junto a la oposición”.

“En tercer lugar tenemos que redefinir las reglas para las AFP, hoy en día el proyecto que se está debatiendo tiene aspectos claves como permitir por primera vez que se constituyan AFP sin fines de lucro, como permitir que se distribuyan utilidades entre afiliados cuando las tengan, pero estamos trabajando en otras medidas”.

“Esto lo hemos hecho en conjunto con propuestas de trabajadores, con propuestas de la oposición, con muchas de partidos de gobierno y estamos analizando cuál es la mejor propuesta. Sabemos que no tenemos mucho tiempo porque las pensiones de la clase media no las subimos con el Pilar Solidario sino que con el aumento de la tasa de cotización y tenemos como meta que ya en el mes de marzo reciban el pago de estos beneficios pero para eso tenemos que tener el proyecto ya ingresado. Pero producto de la contingencia se tuvo que separar el proyecto (…) eso nos desvió dos semanas de atención”.