Director de la PDI y ataques en el Metro: "Hay muchas organizaciones que están detrás de esto"

El director general de la PDI, Héctor Espinosa, hizo referencia a la gestión que ha realizado la policía desde el inicio del estallido social. Según consignó Emol, aseguró que en cuanto a los incendios ocurridos en el Metro “hay muchas organizaciones que están detrás de esto", dijo.

Y sobre el detalle de qué tipo serían, sostuvo que “yo prefiero eso dejarlo bajo la reserva del caso, porque es una información que es comprometedora y a lo mejor podría entorpecer el normal curso de la investigación”, comentó.

Consultado sobre los heridos por elementos contundentes en el marco de las manifestaciones en Plaza Italia, y en específico por una joven de 15 años que se mantiene en riesgo vital, Espinosa sostuvo que “yo nunca me he dejado llevar por lo que dicen medios de comunicación”, replicó, añadiendo que “puede pasar lo que paso en Curicó. Se destruyó la imagen del Ejército por un hecho que involucró una violación de DD.HH., y resulta que hoy día estamos conociendo la verdad, y la verdad dice otra cosa (…) Una cosa es lo que se señala a través de la denuncia, pero no todas las denuncias terminan siendo hechos verídicos", concluyó.