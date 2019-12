Doctora Cordero criticó duramente a Kramer: "Ahora es un alzado de cola, infalible”

"A mí no me gusta. Encuentro que no es cómico. Es una persona que somete a sus personajes que imita a algo que se llama escarnio, el peor de los hostigamientos”. Esta fue la opinión de la doctora María Luisa Cordero sobre Stefan Kramer.

Fue en Sentido Común, donde analizó al artista que se presentará en el Festival de Viña del Mar, y aseguró que "él hundió al que fue alcalde de Santiago, a Zalaquett, lo hizo pebre. Yo estuve una vez conversando con él, y me dijo ‘doctora, a mí me afectó al extremo de tener que ir a un tratamiento psiquiátrico’ y lo comentó en un capítulo de La Divina Comida", recordó.

Asimismo, aseguró que "insultó en su sexualidad al señor Castell, él hace escarnio, y yo siempre digo ‘me arrepiento haber votado por este pelotudo cuando era un pobre y triste cómico a peso y cincuenta que fue a ¿Cuánto vale el show? y yo era miembro del jurado’. Yo voté por él y sacó el tercer lugar”, replicó, agregando que "ahora es un alzado de cola, infalible”.

Para concluir su intervención sobre el comediante, aseguró que espera que Kramer "el experto en escarniología, no se ensañe con el Presidente de la República, es nuestro Presidente y aunque no te guste… porque Krame es pseudo rogelio, le encanta la plata que le pagan los momios, pero cuando hace discursos se pone rogelio. Entonces que no haga escarnio con el Presidente, por favor", concluyó.