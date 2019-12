Daniel Fuenzalida contó por qué ha rechazado tantas invitaciones a La Divina Comida

Daniel “Huevo” Fuenzalida explicó sus razones para rechazar las cuatro veces que lo han invitado al programa La Divina Comida. “Yo tengo un tema, porque soy el menor de tres hermanos y yo soy muy mañoso para comer, muy mañoso. De hecho, para este programa tuve que cambiar el menú que me enviaron”, dijo el animador en Podemos Hablar (Chilevisión).

Agregó que “tres o cuatro veces me han invitado a La Divina Comida y yo he dicho que no porque para mí es un tema la comida, a este programa estuve a punto de decir que no por lo mismo”. Es tan complicado su problema que confesó no almorzar fuera de casa.

La causa de su trauma es que cuando visitaba a sus tías, ellas lo obligaban a ingerir todo el alimento, pese a que a él no le gustara. “Eran las 5 o 6 de la tarde y todos alrededor de la mesa, y yo sentado frente al plato hasta que me lo comiera, ese era el castigo”.

Finalmente, fue enfático que sus mañas van de la mano con las cosas que tengan “queso, mantequilla y salsas blancas”.