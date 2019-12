Ignacio Román relató su paso por el Sename: “fue por un tema netamente de lucas”

15:20 El cocinero contó que su madre lo dejó en el hogar con la promesa de que lo iría a buscar. Sin embargo, no tiene resentimientos en contra de su mamá y justifica que era muy joven.

El finalista de la primera temporada de MasterChef, Ignacio Román, contó de su paso por el Servicio Nacional de Menores (Sename) cuando era adolescente. “Fue por un tema netamente de lucas. Era una mamá muy joven, ella fue mamá a los 14 años”, contó en un nuevo capítulo de La Divina Comida.

En medio de la emoción y la atención de sus compañeros de programa, Román continuó con el relato. “Fue chocante, porque me dijo que me iba a ir a buscar y ese momento no llegó. Es chocante, y tú esperas el día, el mañana y el mañana y te vas despertando. Y dormir con esa sensación es chocante y decir ‘quizá yo era malo, a lo mejor le hice alguna cosa, o dije algo malo’. Esas cosas te las preguntas día a día, pero las sanas con el tiempo”.

A pesar de la experiencia, el cocinero dijo no tener resentimientos en contra de su mamá y que ahora ya como padre la entiende un poco. “Ahora que soy padre, la comprendo. A lo mejor hubiera errado de la misma manera, creyendo que mi hijo iba a estar bien en ese lugar”.

“Con mis trancas vivo y con mis trancas surjo, entonces las transformo en cosas”, expresó el también rostro de un supermercado.

Finalmente concluyó su relato con: “agradezco todo lo que me ha pasado en la vida, lo bueno y malo, por algo estoy donde estoy. Si pudiera volver a nacer, volvería elegir la misma vida que tuve”.