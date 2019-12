Ministra Schmitd y COP25: "No estamos satisfechos, los acuerdos no están a la altura"

En marco de la COP25 que finalizó el domingo porque el viernes no se pudo llegar a un acuerdo. De hecho, la organización chilena fue duramente criticada y la ministra del Ambiente y quien presidia la instancia , Carolina Schmidt, se mostró "insatisfecha" por no llegar a los acuerdos esperados.

"Venimos llegando del aeropuerto, estamos cansados, agradecidos de los avances pero no estamos satisfechos", comenzó la secretaria de Estado.

Cabe destacar que se llegó a siete acuerdos de los ocho estimados por el gobierno chileno, siendo el acuerdo por regulación del mercado de carbono el que no se logró, por lo que Schmidt aseveró que "aún no existe la voluntad ni la madurez política de algunos de los países más grandes emisores. Esto es doloroso y triste" y añadió que "por supuesto que no estamos satisfechos, los acuerdos no están a la altura".

Además, destacó el hecho de llevar a cabo la COP25 y aseveró que "levantamos la COP en un tiempo récord y un mes antes debimos cambiarla de lugar, nos sentimos orgullosos de Chile. De nuestro país, un país pequeño, en desarrollo, de bajas emisiones y tremendamente vulnerable al cambio climático".

"Estoy triste por no haber alcanzado todas las metas que nosotros queríamos", finalizó.