Cariola y Vallejo defendieron tramitación de "40 horas" tras recomendación de expertos: "Están buscando excusas"

Las diputadas Camila Vallejos y Karol Cariola defendieron la tramitación del proyecto que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas para que siga siendo debatido, luego de que el grupo expertos convocado por el Gobierno recomendarán suspender la discusión por “el delicado contexto económico” de Chile.

Karol Cariola manifestó que "es bien lamentable que un grupo de expertos vuelva a plantear la necesidad de postergar una discusión que es precisamente una de las demandas que ha planteado la ciudadanía. Cuando nosotros partimos con este debate era exactamente el mismo argumento".

Además, dijo que desde el gobierno "están buscando excusas para no dar respuesta a la ciudadanía en relación a sus demandas, para mejorar la calidad de vida de los trabajadoras y trabajadoras. No quisieron hacerlo con el salario mínimo, tampoco con el aumento de las pensiones parejo para todos y todas y ahora además están tratando de buscar excusas a través de los técnicos en relación de las 40 horas. La verdad es que son nuevamente excusas para no dar respuesta a una demanda tan sentida y tan necesaria que es la reducción dela jornada laboral".

Por su parte, Camila Vallejos expresó que el argumento de los expertos “no nos sorprende” y que si fuera por el contexto “no podríamos avanzar” en ningún proyecto.

La diputada también indicó que "siempre se utiliza la excusa del contexto económico para no avanzar en derechos sociales fundamentales y nuevamente se nos quiere imponer eso, pero es un argumento ya fracasado. Ya la gente entiende que para mejorar el progreso económico se requiere dignidad laboral, se requieren buenas condiciones laborales".

Vallejos hizo un llamado a los senadores señalando que es “imperativo” que se discuta el proyecto, respondiendo al "mandato para nosotros los congresistas que lo está estableciendo el pueblo en su conjunto, que es la exigencia de dignidad y el contexto económico no puede ser nuevamente una excusa para no avanzar".

Finalmente, ambas concluyeron que "lo que ha ocurrido cuando se rebaja la jornada laboral en los países donde se ha hecho es generar mayor empleo porque lo que ocurre es que se abren nuevos espacios de trabajo".