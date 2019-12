Carabineros descartó el uso de soda cáustica en el carro lanza aguas

El director de Logística de Carabineros, Jean Camus, descartó el uso de soda cáustica en el carro lanzaaguas por parte de la institución esto luego del análisis encargado por el Movimiento alud en Resistencia (MSR) realizado por la química molecular Francisca Leiva.

En una rueda de prensa el general Camus aseguró que "Carabineros de Chile utiliza elementos debidamente certificados a nivel internacional para el control de muchedumbres, y esos elementos no solamente son utilizados en Chile, sino que en Europa, en América y en otros países del mundo".

"dentro del protocolo de actuación de Carabineros de Chile no está el uso de la soda cáustica, no está dentro del manual del uso de la fuerza, no está dentro de los niveles de actuación. Nosotros no tenemos antecedentes al respecto ni tampoco un estudio al respecto", agregó.

También, el director de logística manifestó que Carabineros de Chile no tiene antecedentes como para poder venir a aseverar cuál es el origen de las lesiones presentadas por estas personas, lo único que nosotros podemos hacer y recalcar es que si nosotros utilizáramos un elemento de esta naturaleza, a nivel nacional, tendríamos cientos y cientos de personas lesionadas con este material".

Además, aprovechó para aclarar que el elemento que se utiliza es ortoclorobenzol malononitrilo (CS) el cual es empleado a nivel internacional, cumpliendo con la normativa que al respecto existe.

"un elemento como el que se ha hecho mención en la actualidad, generaría necesariamente, dadas las más de 8.000 manifestaciones que se han desarrollado en el país, a tener cientos y cientos, pero cientos de lesionados con estas características y nosotros, hasta el momento, no tenemos antecedentes que nos digan relación respecto a esta situación", añadió.

Finalmente, Camus explicó que "el líquido CS viene en un estanque aparte, que se inserta dentro del carro lanzaaguas, en un receptáculo aparte, que no está comunicado con el estanque del agua y la mezcla se produce por la manipulación de la parte informática del camión en la punta del pitón donde sale el agua, y la mezcla máxima que puede llegar a componer es un litro de CS por cada mil litros de agua".